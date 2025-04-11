رسمياً.. ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاح

شفق نيوز/ أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، تجديد عقد نجم الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، لينهي بذلك الجدل حول مستقبل اللاعب.

وأكد النادي على موقعه الرسمي، أن صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، وقّع على عقده الجديد ليواصل مسيرته مع الريدز.

وبحسب ما ذكره النادي، فإن صلاح، الذي خاض مع الفريق 8 سنوات ناجحة، سيكون جزءا أساسيا من خطط المدرب أرني سلوت في المستقبل.

ولم يكشف ليفربول في البيان عن التفاصيل الدقيقة للعقد الجديد، سواء من حيث المدة أو القيمة المالية.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.