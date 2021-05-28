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رسميا.. أليغري يعود لتدريب يوفنتوس

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-28T14:30:49+0000
رسميا.. أليغري يعود لتدريب يوفنتوس

شفق نيوز/ أعلن نادي يوفنتوس رسميا تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا له خلفا للمقال آندريا بيرلو، الذي تمت إقالته من منصبه يوم الجمعة.

وبحسب بيان يوفنتوس فإن أليغري وقع عقدا لتدريب يوفنتوس، دون الكشف عن مدة العقد، في حين قال فابريزيو رومانو إن عقد آليغري مع يوفنتوس يمتد لـ4 سنوات (حتى يونيو 2025).

وعاد أليغري البالغ من العمر 53 عاما لتدريب يوفنتوس بعد عامين من رحيله عن الفريق.

ومنذ انفصال أليغري ويوفنتوس تعاقد البيانكونيري مع ماوريسيو ساري ثم بيرلو، ولم يستمر أي منهما أكثر من موسم واحد.

وتولى آليغري، البالغ من العمر 51 عامًا، تدريب يوفنتوس لأول مرة في 2014، وقاده في 271 مباراة. فاز في 191، وتعادل 41 مرة، مقابل 33 خسارة.

وحصد يوفنتوس مع آليغري لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، إلى جانب 4 ألقاب في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، وصعد مرتين إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، لكنه خسر 1/3 أمام برشلونة العام 2015، وأمام ريال مدريد 1/4 العام 2017.

ويملك أليغري مسيرة جيدة مع ميلان حيث قاده للتتويج بلقب في الدوري الإيطالي ولقب في كأس السوبر الإيطالي.

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