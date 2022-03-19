رسمياً.. لقاء العراق والامارات في السعودية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تسلمه وبشكل رسمي قراراً من الدولي "الفيفا" يقضي بلعب مباراته امام المنتخب الاماراتي ضمن تصفيات كأس العالم في السعودية "دون اختياره"، مؤكداً اعتراضه على القرار.

وقال عضو الاتحاد العراقي، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "رسالة الاتحاد الدولي تضمنت أن يكون ملعب (الملك فهد الدولي) في العاصمة السعودية الرياض، أرضا لمنتخب العراق أمام نظيره الإماراتي، يوم الخميس المقبل المصادف 24 من الشهر الحالي".

وأضاف لفتة، أن "الاتحاد العراقي تلقى عبر بريده الخاص، رسالة وكتاب الاتحاد الدولي، رغم أن الاتحاد العراقي لم يختر الأرض"، مشيراً إلى أهمية "اتخاذ الطرق القانونية للاعتراض على هذا القرار ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لإلغاء القرار واختيار الملعب من قبلنا لأن ذلك حق ولا يجوز لأي جهة تسمية الملعب بدلاً منا".