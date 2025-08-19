رسمياً.. لامين ومحترف آخر ينضمان لأمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت ادارة نادي أمانة بغداد، يوم الثلاثاء، اجتياز لاعبين محترفين الفحص الطبي بنجاح، وانضمامهما رسمياً لتمثيل الفريق بدوري نجوم العراق للموسم الكروي 2025-2026.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، إن الأوزبكي أوجلي قاسميوف والغامبي لامين ساماتيه، انضما رسمياً إلى فريق أمانة بغداد بعد احتيازهما الفحص الطبي وسيباشران تدريباتهما مع الفريق بدءاً من اليوم استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأضاف صبار، أن "الإدارة تحرص على تطبيق المعايير الدولية في ضم اللاعبين منها الإجراءات الطبية التي تؤكد سلامتهم، قبل الدخول في منافسات دوري النجوم".

وأشار إلى أن شركة الوقاية والأداء العالي تنواصل بإجراء الاختبارات البدنية والفحوصات الخاصة بلاعبي نادي أمانة بغداد، مع تزويد مدرب اللياقة بالنتائج بشكل دوري، والعمل على معالجتها وتجاوزها بما يسهم في تأهيل اللاعبين بصورة علمية واحترافية.

ولفت إلى أن نادي أمانة بغداد، العائد من جديد لدوري نجوم العراق، استقطب لاعبين بارزين من المحليين والأجانب، اذ ضم نجماً من العيار الثقيل قد يكون هو الابرز في دورينا هو النجم الحزائري سفيان فيغولي.