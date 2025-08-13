رسمياً.. لاعبة كوردية عراقية تنضم لـ"العالمي" السعودي (فيديو)

شفق نيوز- الرياض

أعلن فريق كرة القدم النسائي لنادي النصر السعودي، يوم الأربعاء، عن تعاقده رسمياً مع اللاعبة الكوردية العراقية شوخان نور الدين، لاعبة الهلال السعودي، والمنتخب العراقي للسيدات، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وتمت مراسم التوقيع في معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة ماربيا الإسبانية، بحضور المدرب عبد العزيز العلوني.

وانضمت شوخان (25 عاماً) لنادي النصر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقدها مع الهلال، حيث تألقت بشكل لافت منذ موسم 2023، وسجلت 57 هدفاً خلال مشوارها مع الفريق الأزرق، بينها 43 هدفاً في موسم 2022-2023 فقط، محققة رقماً قياسياً في أول نسخة رسمية من الدوري الممتاز.

اللاعبة شاركت مؤخراً مع النصر في مباراة ودية ضد ريال بيتيس وسجلت الهدف الخامس في اللقاء الذي انتهى (5-1).

يشار إلى أنها رفضت عرضاً لتمديد عقدها مع الهلال لرغبتها في خوض تجربة جديدة.

وبدأت شوخان مسيرتها الدولية مع منتخب العراق لكرة الصالات في بطولة غرب آسيا 2022، ثم انضمت إلى المنتخب الأول لكرة القدم في شباط/ فبراير 2023.