رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا بقاء المدرب الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا الموسم المقبل، بعد أسابيع من الشكوك.

وتردد أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ينوي التخلص من كومان بعد خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.

لكن برشلونة أعلن بشكل رسمي بقاء كومان الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022.

وقال لابورتا، "وصلنا لاستنتاج أن بقاء رونالد كومان أفضل خيار لبرشلونة، أراه متحمسا للغاية".

وتولى رونالد كومان، البالغ من العمر 58 عاما، تدريب برشلونة صيف العام الماضي، خلفا لكيكي سيتين، وقاد المدرب الهولندي برشلونة للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وخلال 54 مباراة لبرشلونة مع كومان، فاز النادي الكتالوني في 35 مرة، وتعادل 8 مرات، في حين خسر 11 مرة.

وكان برشلونة قد أعلن رسميا التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمدافع الإسباني إريك غارسيا، في صفقتي انتقال حر، في حين يرتبط النادي الكتالوني بالتعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ومواطنه جورجينيو فينالدوم.