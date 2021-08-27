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رسمياً.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-27T16:25:16+0000
رسمياً.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء يوم الجمعة، ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: "يسعد النادي الإعلان عن توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن صفقة كريستيانو رونالدو، بشرط الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد، وحصوله على تصريح العمل وإجراء الكشف الطبي". 

واضاف: "فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وتوج بأكثر من 30 لقبًا رئيسيًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، واليورو مع منتخب البرتغالي".

وختم: "في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو".

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