رسمياً.. كريستيانو رونالدو أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

شفق نيوز- متابعة

قالت مصادر إعلامية موثوقة، يوم الأحد، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح رسمياً، ولأول مرة في تاريخ كرة القدم، لاعباً ذي صافي ثروة يتجاوز مليار دولار.

وبحسب موقع "Celebrity Net Worth"، فقد تجاوز رونالدو حاجز المليار دولار بعد توقيعه على عقدٍ ضخم بقيمة 620 مليون دولار لمدة عامين، والذي تضمن راتباً سنوياً أساسياً يقدر بنحو 224 مليون دولار، ومنحة توقيع تبدأ من نحو 31 مليون دولار، ونسبة تملك قدرها 15% في النادي تُقدر بـ42 مليون دولار.

ووفقاً لنفس الموقع، فقد تحصل الدون على مزايا فاخرة تشمل خدمة طائرة خاصة وطاقم خدمة دائم، ومكافآت أدائية مرتفعة، من دون حسم الضرائب والمصروفات اليومية، يُعد هذا الرقم مؤشراً قوياً على بلوغ الثروة الصافية للمليار.

في حين، ذكرت تقارير "Times of India" و"Investopedia"، أن رونالدو يُصنف كأغنى لاعب في كرة القدم لعام 2025، مع دخل سنوي يبلغ نحو 275 مليون دولار، موزعة بين راتبه مع النصر السعودي (220 مليون دولار) والإعلانات التجارية والعقود التجارية الأخرى (55 مليون دولار).

كما، أشارت تقارير أخرى إلى أن مقدرات تقييم الثروة تختلف بناءً على مصادر مختلفة فبعض التقديرات قبل العقد الجديد قُدّرت ثروة رونالدو بنحو 800 مليون دولار، تبقى أقل من المليار، لكن العقد الجديد الذي وقع في حزيران/ يونيو 2025 هو الذي رجّح الكفة وجعله رسمياً ضمن المليارديرات.