رسمياً.. كربلاء يتأهل إلى دوري نجوم العراق 2026-2027

شفق نيوز- كربلاء

تأهل فريق كربلاء، مساء السبت، إلى دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027، بعد فوزه على أمانة بغداد بهدف دون مقابل، في إياب ملحق "البلاي أوف".

وأقيمت المباراة على ملعب كربلاء الدولي بحضور جماهيري غفير، وحسم كربلاء اللقاء بهدف وحيد سجله اللاعب صمد قادري تيمليين في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

ودخل كربلاء المواجهة بأفضلية التعادل أو الفوز بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، فيما كان يتعين على أمانة بغداد الفوز بفارق أكثر من هدف لضمان التأهل.

وفي حادثة رافقت المباراة، دخلت رافعة (كرين) إلى أرضية ملعب كربلاء الدولي لرفع لافتة شكر لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، قبل أن تغرز في أرضية الملعب وتتسبب بأضرار فيها.