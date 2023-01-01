رسمياً.. كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح "خليجي 25"

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، مساء الأحد، مشاركة الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة رحمة رياض، بإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك في تغريدة كتبها محافظة البصرة، عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد تسريبات صحفية أفادت عن التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على حضور الساهر "قيصر الغناء العربي" لحفل افتتاح خليجي 25.

وسبق العيداني تأكيده، عندما نشر مساء أمس السبت، صورة لكاظم الساهر وكتب: "قد يكون بين أهله بأقل من 150 ساعة".

وأفادت التسريبات بأن "الساهر سيغني أغنية من كلمات الشاعر كريم العراقي ومن ألحانه"، لافتة الى ان "ذلك جاء بعد جهود مكثفة من محافظ البصرة أسعد العيداني، بعد لقائه في دبي كريم العراقي".

وكان الفنان كاظم الساهر، قد كسر صمته وعلق على إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، لكنه لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية احيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.

وقال الساهر في تصريحات لقناة LBC اللبنانية، على هامش إحيائه ليلة أمس حفلا غنائيا في بيروت، إن "كأس الخليج يعني لي الكثير.. فرصة رائعة أن يجتمع الاخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة"، مضيفاً أنها "فرصة رائعة لهم ان يستمتعوا هناك".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام انباء أفادت برفض الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس المشاركة في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة الجمعة المقبل، ما اثار غضباً واستياءً شديدين في الشارع العراقي، ليصل الحد لدى البعض باتهامهما بـ"الخيانة والتنكر" لوطنهما.