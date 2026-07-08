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    • رسمياً.. "قوقية" ينضم إلى "تشوروم" التركي بعقد يمتد لثلاثة مواسم

    رسمياً.. "قوقية" ينضم إلى "تشوروم" التركي بعقد يمتد لثلاثة مواسم حسن عبد الكريم "قوقية" بقميص نادي "تشوروم" التركي
    2026-07-08T17:17:24+00:00

    شفق نيوز- أنقرة

    أعلن نادي تشوروم إف كيه" التركي لكرة القدم، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع اللاعب المحترف العراقي حسن عبد الكريم، حيث تم توقيع عقد معه لمدة عامين زائد سنة إضافية (2+1).

    وأبدى النادي في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، ثقته بحسن عبد الكريم في خوض مسيرة ناجحة تحت قميص النادي، معرباً عن ترحيبه به ومتمنياً له كل التوفيق والنجاح في رحلته الجديدة.

    وحسن عبد الكريم ويُعرف أيضاً باسم "قوقية"، يبلغ 27 عاماً من مواليد العاصمة بغداد، ويلعب في مركز الجناح الأيمن ويمكنه أيضاً اللعب كوسط هجومي أو جناح أيسر.

    ويعرف "قوقية" بسرعته ومهارته في المراوغة وقدرته على اللعب على الأطراف، وهو من اللاعبين العراقيين الشباب الذين حصلوا على فرص مع المنتخب الوطني "أسود الرافدين".

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