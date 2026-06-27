رسمياً.. "قوقية" إلى الدوري التركي

شفق نيوز- بغداد

أكمل لاعب المنتخب العراقي ونادي الزوراء حسن عبد الكريم "قوقية" إجراءات انتقاله إلى نادي جوروم التركي، على أن يتم تقديمه رسمياً، غداً الأحد، استعداداً للموسم الجديد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللاعب حسن عبد الكريم الملقب شعبياً بـ"قوقية"، حسم انتقاله رسمياً إلى نادي جوروم التركي، بعد إكمال إجراءات انضمامه إلى الفريق استعداداً للموسم الكروي 2026-2027.

واجتاز عبد الكريم الفحص الطبي بنجاح، ليصبح لاعباً في صفوف جوروم، الذي ينشط في الدوري التركي الممتاز، وذلك بعد الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد.

ومن المقرر أن يقدم النادي لاعبه الجديد رسمياً أمام وسائل الإعلام والجماهير، غداً الأحد، إيذاناً بانطلاق مشواره الاحترافي الأول في الملاعب التركية.

ويعد حسن عبد الكريم من أبرز نجوم الكرة العراقية خلال السنوات الأخيرة، إذ مثّل المنتخب العراقي في العديد من المشاركات الدولية، كما تألق مع الزوراء في دوري نجوم العراق، وكان من الركائز الأساسية للفريق قبل انتقاله إلى تجربته الاحترافية الأولى في تركيا.