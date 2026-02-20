رسمياً.. قحطان جثير يستقيل من تدريب النجف

شفق نيوز- النجف

‏أعلن مدرب فريق النجف لكرة القدم، قحطان جثير، يوم الجمعة، استقالته رسمياً من تدريب النادي بعد انتهاء المباراة أمام نوروز ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري نجوم العراق لهذا الموسم.

‏وقال مساعد مدرب النجف مؤيد جودي لوكالة شفق نيوز، إن "قحطان جثير قدم استقالته رسمياً لإدارة النادي معتذراً عن الاستمرار وذلك بعد مباراة اليوم أمام نوروز التي انتهت لصالح فريق نوروز بهدف دون مقابل للنجف".

وأشار جودي إلى أن "الاستقالة جاءت لأسباب عديدة منها عدم رضاه من تصرف مجموعة من الجمهور وأسباب شخصية يحتفظ بها لنفسه حالياً".

‏وأضاف أن "جثير ودع الفريق هذا اليوم بعدما خسر فريقه أمام نوروز بهدفين نظيفين دون مقابل في مباراة جرت مساء اليوم عند الساعة 9:00 مساء في انطلاق منافسات الجولة 19 من دوري نحوم العراق لكرة القدم.