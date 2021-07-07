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رسمياً.. قائد ريال مدريد يوقع لباريس سان جيرمان

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-07T19:24:13+0000
رسمياً.. قائد ريال مدريد يوقع لباريس سان جيرمان

شفق نيوز / أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الإسباني سيرجو راموس، قائد فريق ريال مدريد السابق.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الباريسي، أن "الفريق تعاقد مع نجم اسبانيا سيرجيو راموس، ليقود دفاع الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل".

وسيرتدي راموس، مع البي إس جي، الرقم 4، وهو الرقم ذاته الذي كان يرتديه مع فريقه السابق ريال مدريد، الذي لطالما جلب له الحظ السعيد، بحسبه.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد تعاقد أيضاً بشكل رسمي مع المغربي أشرف حكيمي، حتى عام 2026، قادما من "إنتر ميلان" الإيطالي.

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