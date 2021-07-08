رسمياً.. إقامة أولمبياد طوكيو دون جمهور

شفق نيوز/ وافق منظمو دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020، يوم الخميس، على إقامة الحدث دون جمهور؛ بعد إعلان اليابان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طوال فترة الأولمبياد لمكافحة جائحة كورونا.

وجاءت الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد محادثات بين الحكومة ومنظمي الحدث في طوكيو وممثلين من دورة الألعاب الأولمبية والباراليمبية.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، إنه "من المؤسف" إقامة الحدث على هذا النطاق المحدود، وقدمت اعتذارها لمن اشتروا تذاكر بالفعل.

وقالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا، يوم الخميس، إن منظمي أولمبياد طوكيو اتفقوا على إقامة الألعاب دون جماهير في ظل حالة الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19.

وصرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأنه من المهم الحيلولة دون أن تصبح طوكيو، التي تشهد انتشارا للسلالة دلتا شديدة العدوى، مصدرا لموجة جديدة من الجائحة.

وهذه الخطوة هي أحدث انتكاسة تواجه الأولمبياد المتعثر المؤجل بالفعل من العام الماضي بسبب الجائحة، وشابته سلسلة انتكاسات تشمل تجاوزات ضخمة في الميزانية المحددة.

وعلى مدى أسابيع، قال خبراء صحة إن إقامة الأولمبياد بدون جمهور سيكون الخيار الأقل خطرا وسط زيادة القلق الشعبي من أن يؤدي توافد آلاف الرياضيين والمسؤولين إلى موجة جديدة من الإصابات.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية، بين 23 يوليو تموز والثامن من أغسطس آب.

وحظر المنظمون بالفعل الجمهور الوافد من الخارج، ويفرضون في الوقت الراهن حدا أقصى لحضور الجمهور المحلي بنسبة 50%، أي ما يصل إلى عشرة آلاف شخص.

وقبل أيام، انضم المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، وروجر فيدرر الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، لقائمة المشاركين في أولمبياد طوكيو، في دفعة لبطولة التنس عقب انسحاب أسماء بارزة.

وفاز ديوكوفيتش، الطامح في ويمبلدون لمعادلة الرقم القياسي لفيدرر ورفائيل نادال في البطولات الأربع الكبرى، ببرونزية للفردي في أولمبياد 2008 في بكين، عندما حصد فيدرر ذهبية للزوجي.

ويتوق اللاعبان، المصنفان كأفضل لاعبي التنس عبر التاريخ، بجانب نادال، إلى ذهبية أولمبية للفردي.