رسمياً.. إقامة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ تقرر بشكل رسمي إقامة بطولة كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور 6 منتخبات كضيوف مثل نسخة 2016.

وسيتكون دور المجموعات من أربع مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق وستأتي القرعة على المستويات التالية:

المستوى الأول: الولايات المتحدة - البرازيل - الأرجنتين - المكسيك.

المستوى الثاني: الأوروغواي - كولومبيا - البيرو - التشيلي.

المستوى الثالث: كوستاريكا - كندا - الإكوادور - الباراغواي.

المستوى الرابع: فنزويلا - بوليفيا - جامايكا - بنما.