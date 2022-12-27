رسمياً.. إقامة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة
شفق نيوز/ تقرر بشكل رسمي إقامة بطولة كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور 6 منتخبات كضيوف مثل نسخة 2016.
وسيتكون دور المجموعات من أربع مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق وستأتي القرعة على المستويات التالية:
المستوى الأول: الولايات المتحدة - البرازيل - الأرجنتين - المكسيك.
المستوى الثاني: الأوروغواي - كولومبيا - البيرو - التشيلي.
المستوى الثالث: كوستاريكا - كندا - الإكوادور - الباراغواي.
المستوى الرابع: فنزويلا - بوليفيا - جامايكا - بنما.