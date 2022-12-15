رسميا.. إقالة مدرب البرتغال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى سانتوس، على الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب على مدار السنوات الثمانية الماضية.

وقال حساب المنتخب البرتغالي لكرة القدم "إرث تاريخي، شكرا لك يا سانتوس على كل شيء".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي ودع منافسات مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام المغرب بهدف دون رد.

وكان المنتخب البرتغالي قد حصد لقب بطولة يورو 2016 تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.