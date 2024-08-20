رسميا.. "فیفا" يرفع الحظر عن نادي أربيل الرياضي

شفق نيوز/ رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحظر المفروض عن نادي أربيل.

وذكر سامان بريفكاني مدير اعلام النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد الدولي ابلغنا برفع الحظر بعد أن تم دفع مستحقات المحترف التونسي سامي الهمامي عن طريق ممثل النادي الدكتور سيروان طه مدير إدارة نادي أربيل والذي بلغ 40 ألف دولار. وتمت التسوية في تونس".

وأضاف بريفكاني؛ أن "هذه المشكلة التي تسبب فيها إدارة النادي السابق والتي تم حلها. جاءت بعد أن رفع المحترف التونسي سامي الهمامي شكوى عند الفيفا ضد نادي أربيل طالب فيها بمستحقاته المتأخرة والتي تسبب فيها إدارة النادي السابق وتم حلها لاحقا"، مشيرا إلى حضور التسوية كل من محامي اللاعب التونسي ووكيل أعماله.