رسمياً.. فييرا مدرباً لفريق نوروز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نوروز، يوم الإثنين، عن تسمية المدرب جورفان فييرا مدرباً لفريقها للموسم الكروي المقبل.

‏وقال نوا لطيف مدير المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "فييرا وصل إلى السليمانية وسيتم تقديمه اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مدرباً لفريق نوروز للموسم المقبل".

‏وأضاف أن "الادارة كلفت المدرب فييرا لاختيار لاعبي النادي للموسم المقبل من بينهم المحليين والمحترفين وكذلك الإبقاء على لاعبي النادي الموجودين الذين يقتنع بهم".

‏وأوضح أن "إدارة النادي منحت كافة الصلاحيات لإدارة الفريق واختيار اللاعبين وإنها ستقيم معسكرا تدريبياً للفريق بغية الاستعداد للموسم 2024 -2025".

وأشار الى أن "تاريخ اليوم الإثنين 29 تموز الذي سيتم توقيع العقد فيه يصادف ذكرى فوز منتخب العراق بكأس آسيا قبل 17 سنة بقيادة فييرا.