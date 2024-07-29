رسمياً.. فييرا مدرباً لفريق نوروز
شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نوروز، يوم الإثنين، عن تسمية المدرب جورفان فييرا مدرباً لفريقها للموسم الكروي المقبل.
وقال نوا لطيف مدير المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "فييرا وصل إلى السليمانية وسيتم تقديمه اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مدرباً لفريق نوروز للموسم المقبل".
وأضاف أن "الادارة كلفت المدرب فييرا لاختيار لاعبي النادي للموسم المقبل من بينهم المحليين والمحترفين وكذلك الإبقاء على لاعبي النادي الموجودين الذين يقتنع بهم".
وأوضح أن "إدارة النادي منحت كافة الصلاحيات لإدارة الفريق واختيار اللاعبين وإنها ستقيم معسكرا تدريبياً للفريق بغية الاستعداد للموسم 2024 -2025".
وأشار الى أن "تاريخ اليوم الإثنين 29 تموز الذي سيتم توقيع العقد فيه يصادف ذكرى فوز منتخب العراق بكأس آسيا قبل 17 سنة بقيادة فييرا.