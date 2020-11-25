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رسمياً.. فيفا يعلن قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل" لعام 2020

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-25T09:56:34+0000
رسمياً.. فيفا يعلن قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل" لعام 2020

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا قوائم المرشحين لجوائز الأفضل "The Best" لعام 2020، إذ تقرر أن يقام الحفل يوم الـ17 من ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تقوم الاتحادات المحلية بالتصويت من خلال قائد الفريق، والمدير الفني.

وأوضح فيفا في بيان رسمي، أصدره أخيرا أن جائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب سوف تحدد بناء على مجموعة من المعايير، بتصويت جميع مدربي وقادة المنتخبات، إضافة إلى التصويت عبر الإنترنت من جانب الجماهير، ومجموعة من الإعلاميين يزيد عددهم عن 200 إعلامي.

ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الفيفا وهي 25% لكل فئة، على أن يحصل صاحب المركز الأول في التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني ونقطة وحيدة لصاحب المركز الثالث، ثم يتم الكشف عن المتأهلين الثلاثة للقائمة النهائية لكل جائزة في وقت لاحق.

وسيبدأ التصويت على جائزة ”ذا بست“ في الـ25 من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى    الـ 9 من ديسمبر المقبل.

المرشحون لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم:

تياغو ألكانتارا

كريستيانو رونالدو

كيفين دي بروين

روبيرت ليفاندوفيسكي

ساديو ماني

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

نيمار

سيرجيو راموس

محمد صلاح

فيرجيل فان دايك

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم:

مارسيلو بيلسا

هانزي فليك

يورغن كلوب

جولين لوبيتيغي

زين الدين زيدان

المرشحون لجائزة أفضل حارس في العالم:

أليسون بيكر

تيبو كورتوا

كايلور نافاس

مانويل نوير

يان أوبلاك

مارك أندريه تير شتيغن

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