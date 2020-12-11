رسمياً.. فيفا يعلن القائمة النهائية لجوائز الأفضل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2020، والتي تشمل جائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس وأفضل هدف.

واختار الفيفا على البرتغالي كريستيانو رونالدو "يوفنتوس" والأرجنتيني ليونيل ميسي "برشلونة" والبولندي روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ"، في القائمة النهائية لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2020

ودخل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول في منافسة قوية مع مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ والأرجنتيني مارسيلو بيليسا من ليدز يونايتد، للحصول على جائزة أفضل مدير فني في العام الحالي.

أفضل حارس مرمى، يتنافس على الجائزة كل من الألماني مانويل نوير "بايرن ميونيخ" والسلوفيني يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" والبرازيلي أليسون بيكر "ليفربول".

والمنافسة على جائزة بوشكاش لأفضل هدف، انحصرت بين الأوروغواياني لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" ومواطنه جيورجيان دي أراسكايتا "فلامنغو" البرازيلي، والكوري الجنوبي سون هيونج مين "توتنهام".