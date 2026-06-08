شفق نيوز- متابعة

رسمياً.. "فيفا" يعتمد مكنزي ضمن قائمة العراق في المونديال بالرقم 15

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً إضافة لاعب المنتخب العراقي أحمد مكنزي إلى القائمة النهائية لمنتخب العراق المشاركة في كأس العالم 2026، بعد اعتماده بديلاً للاعب أحمد يحيى، الذي غادر معسكر المنتخب إثر الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام إسبانيا.

وسيحمل مكنزي القميص رقم 15 ضمن قائمة أسود الرافدين في البطولة العالمية، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية الخاصة بتسجيله لدى الاتحاد الدولي.

ويواصل المنتخب العراقي استعداداته للمونديال بخوض مباراة ودية أمام منتخب فنزويلا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يستهل مشواره الرسمي في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب النرويج يوم 17 حزيران الجاري.