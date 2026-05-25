رسمياً.. "فيفا" يعترف بيونس محمود رئيساً للاتحاد العراقي

حدث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقعه الرسمي اليوم الاثنين، معلناً عن الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بعد فوز يونس محمود برئاسة الاتحاد.

وجاء في البيانات الرسمية المنشورة على الموقع أن يونس محمود، البالغ من العمر 47 عاماً، قد تولى منصب الرئيس، إلى جانب "سرمد عبد الإله" كنائب أول للرئيس، فيما شغل "محمد ناصر" منصب النائب الثاني للرئيس.

وفاز يونس محمود بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً للرئيس السابق عدنان درجال، فيما نال المرشح الثالث أياد بنيان صوتاً واحداً.

ويأتي هذا التحديث الرسمي من قبل "فيفا" ليعكس الاعتراف الدولي بالهيكل الإداري الجديد للكرة العراقية، وسط ترقب واسع لمستقبل اللعبة في العراق تحت قيادة الرئيس الجديد، قائد المنتخب الوطني الأسبق.