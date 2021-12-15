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رسميا.. أغويرو نجم برشلونة ينهي مسيرته الكروية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-15T11:51:38+0000
رسميا.. أغويرو نجم برشلونة ينهي مسيرته الكروية

شفق نيوز/ أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو لاعب برشلونة، الأربعاء، اعتزاله كرة القدم.

وجاء قرار أغويرو باعتزال كرة القدم لأسباب صحية بعد إصابته بمتاعب في القلب، وفق ما ذكرت "رويترز".

والدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما، انتقل هذا الموسم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وترك أغويرو مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبا، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب "كوبا أميركا" في يوليو الماضي.

ورحل أغويرو عن "السيتيزينز" باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (184 هدفا في 275 مباراة).

وقال أغويرو في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو" الخاص بنادي برشلونة: "لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي. إنها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لأن الصحة تأتي في المقام الأول".

واصيب أغويرو بدوار في المباراة أمام ألافيس (1-1) في الدوري الإسباني في 30 أكتوبر الماضي حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها "البلوغرانا" أن أغويرو كان يتبع "إجراءات علاجية"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

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