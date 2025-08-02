رسمياً.. غلق باب الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، غلق باب الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان المرشحون على المناصب قدموا أوراق ترشيحهم على المناصب والتي أغلق باب ترشيحها الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت.

وحدد المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم في اجتماعه الأربعاء ببغداد 16 أيلول/سبتمبر المقبل موعداً لإجراء مؤتمره الانتخابي.

وتتألف الهيئة العامة في الاتحاد العراقي من 65 عضواً موزعة بنحو 17 اتحاداً فرعياً تمثل محافظات البلاد إلى جانب 20 ممثلاً لأندية الدوري (المستوى الأول) و20 ممثلاً لأندية الدوري الممتاز (المستوى الثاني)، وممثل واحد عن رابطة المدربين واللاعبين الدوليين السابقين والحكام ودوري السيدات لكرة الصالات وممثلين اثنين عن فرق المقدمة لدوريي كرة الصالات والكرة الشاطئية.