رسمياً.. غاز الشمال يتعاقد مع مدرب سوري لقيادة الفريق في دوري النجوم

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة نادي غاز الشمال، أحد أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق نهائي مع المدرب السوري رأفت محمد وطاقمه التدريبي المساعد لقيادة الفريق في الموسم الكروي المقبل.

وقال رئيس النادي وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي أنهت جميع تفاصيل التعاقد مع المدرب السوري رأفت محمد، ليتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق في دوري نجوم العراق بنسخته الجديدة"، مبيناً أن "العقد يشمل أيضاً طاقماً تدريبياً سورياً متكاملاً".

وأضاف جلال، أن "الإدارة تعول على خبرة المدرب رأفت محمد في تطوير مستوى الفريق وقيادته نحو نتائج إيجابية"، مشيراً إلى أنه "يُعد من المدربين البارزين في الكرة السورية والعربية، ويمتلك سجلاً تدريبياً جيداً مع عدد من الأندية والمنتخبات".

وأشار رئيس النادي، إلى أن إدارة غاز الشمال تعمل على بناء فريق متكامل قادر على المنافسة في دوري نجوم العراق، مبيناً أن النادي تعاقد أيضاً مع ستة لاعبين أجانب سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالانتقال.

وأوضح أن الإدارة تواصل مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين المحليين من أجل تدعيم صفوف الفريق، والوصول إلى تشكيلة متوازنة قبل انطلاق منافسات الدوري في منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل".

وختم جلال، حديثه بالقول إن "النادي يوفر جميع المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للجهاز التدريبي الجديد"، معرباً عن أمله في "أن يظهر الفريق بصورة تنافسية تليق باسم نادي غاز الشمال وطموحات جماهيره في الموسم الجديد".

ويعد رأفت محمد من أبرز المدربين السوريين خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق له قيادة أندية الوحدة والجيش وتشرين في الدوري السوري الممتاز، وحقق معها عدة ألقاب محلية، كما تولى تدريب المنتخب السوري الأولمبي.

ويمتلك المدرب مسيرة كلاعب دولي سابق مع المنتخب السوري قبل انتقاله إلى المجال التدريبي، حيث اكتسب خبرة فنية واسعة جعلته من الأسماء المعروفة في الساحة الكروية العربية.