رسمياً.. علي عدنان ينهي مشواره الكروي في روسيا

شفق نيوز / أعلن نجم المنتخب العراقي لكرة القدم، علي عدنان، يوم الجمعة، نهاية مشواره الكروي في الدوري الروسي بشكل رسمي.

وقال عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن عقده مع نادي "روبن كازان" الروسي، انتهى ولا توجد نية للتجديد، لافتا إلى أنه لم يتلق أي عرض خارجي لغاية الآن، وأنه سيدرس العروض الخارجية التي قد تصله.

وأضاف: "لا أفكر حالياً للعب في الدوري العراقي الممتاز، وسأرى الأنسب لي بعد انتهاء الدوريات، وفي حال تلقي أي عرض سأدرسه قبل تحديد مشواري المقبل".

وكان علي عدنان، قد احترف في دوريات أوروبية عديدة، منها نادي أودينيزي الإيطالي، ونادي فايله الدنماركي، وريزا سبورت التركي، وقدم معها مستويات جيدة ونقل صورة طيبة عن الكرة العراقية.