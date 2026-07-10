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    • رسمياً.. علي عدنان ينضم إلى "النوارس"

    رسمياً.. علي عدنان ينضم إلى "النوارس" اللاعب علي عدنان (صفحة الزوراء)
    2026-07-10T15:21:00+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أعلن نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، انضمام اللاعب علي عدنان رسمياً إلى صفوف "النوارس" قادماً من الدوري السعودي.

    ويعد علي عدنان أحد أبرز لاعبي الكرة العراقية في العصر الحديث، ويبلغ من العمر 32 عاماً، ويشغل مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

    ويلقب علي عدنان بـ"بيل آسيا" نظراً لسرعته وقوة تسديداته، ويمتلك مسيرة تاريخية جعلته أول لاعب عراقي يلعب في الدوري الإيطالي الممتاز، كما توج بلقب أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2013.

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