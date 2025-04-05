رسمياً .. علي عبد الجبار قائدا للصقور

شفق نيوز/ ‏أعلنت إدارة القوة الجوية، يوم السبت، عن تسمية علي جبار مدربا لفريقها الكروي لما تبقى من منافسات دوري النجوم خلفا للمدرب لؤي صلاح.

‏وقال هيثم كاظم نائب رئيس النادي، لوكالة شفق نيوز، إن "علي عبد الجبار تسلم المهمة رسميا وسيبدأ مهمته من يوم غد الأحد، بعد ان تم الاتفاق على بنود العقد".

‏وأضاف أن "اختيار علي عبد جبار جاء لكونه من المدربين الشباب الجيدين، ونجح بشكل كبير في قيادة أندية مختلفة وسبق له أنت مثل القوة الجوية لاعبا".

وبين أن "عبد الجبار سيبدأ بقيادة الفريق في لقاء القوة الجوية المقبل اعتبارا من الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم".

‏ويحتل فريق القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 26، المركز الرابع برصيد 44 نقطة.