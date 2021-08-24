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رسميا.. علاء عباس ينضم إلى الصقور

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-24T19:57:50+0000
رسميا.. علاء عباس ينضم إلى الصقور

شفق نيوز/ اكد هيثم كاظم امين سر نادي القوة الجوية يوم الثلاثاء ان الادارة حسمت موضوع انضمام علاء عباس إلى الفريق.

وقال هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز إن "علاء عباس اتفق رسمياً مع فريق القوة الجوية بعد انهاء كافة متعلقاته المالية مع فريقه السابق جل فيسنتي البرتغالي".

واوضح انه سينخرط في تدريبات الفريق قريباً، وسيكون اضافة جيدة للفريق الجوي للموسم الكروي المقبل .

وفي شأن متصل، قدم المدرب المساعد لفريق القوة الجوية بكرة القدم جبار هاشم اعتذاره عن الاستمرار بعمله كمدرب مساعد للمدرب الجديد احمد خلف لأسباب خاصة.

وقدم هاشم في بيان شكره للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ومتمنيا التوفيق لكرة الصقور في جميع المسابقات المحلية والخارجية.

وكانت ادارة الجوية سمت الكابتن احمد خلف مدربا لفريق القوة الجوية بكرة القدم للموسم الجديد.

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