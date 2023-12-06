رسمياً.. عقيل مفتن رئيساً للأولمبية العراقية خلفاً لرعد حمودي

شفق نيوز/ أعلن عضو الجمعية العمومية، رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد عبد الواحد كبيان، يوم الأربعاء، تسلم عقيل مفتن مهمة رئيس اللجنة الأولمبية رسمياً خلفاً للرئيس المقال رعد حمودي.

وقال گبيان، لوكالة شفق نيوز، إن "مفتن أصبح بشكل رسمي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية، فالرئاسة تذهب اوتمكاتيكياً للنائب الأول في حال حدوث الفراغ بمنصب للرئيس كما هو الحال الآن بعد إقالة الرئيس السابق رعد حمودي من قبل الجمعية العمومية".

وأوضح أن "القرار بصدد مصادقة اللجنة الأولمبية الدولية رسمياً، وجرى منح التطمينات لقرار الجمعية العمومية في اتخاذها قرار الإقالة كونها السلطة العليا باتخاذ المقررات الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية".

وأكد عضو الجمعية العمومية، أن "مقررات وتغييرات ستصدر بوقت لاحق، بعد مصادقة الاتحاد الدولي بعد الفراغ الحاصل في المكتب التنفيذي".