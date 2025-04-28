رسمياً.. عبد الغني شهد مدرباً لنادي زاخو

شفق نيوز/‏ أعلن نادي زاخو الرياضي، مساء اليوم الاثنين، تسمية عبد الغني شهد مدرباً لفريقه الكروي خلفاً للقطري طلال البلوشي.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "توصل نادینا والمدرب العراقي عبد الغني شهد رسمياً إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق في المباريات المتبقية من دوري نجوم العراق".

وأضاف، "ومن المقرر أن يتولى تدريب الفريق يوم غد الثلاثاء 29 نيسان/ أبريل الجاري".

من جهته، قال عضو نادي زاخو، دلژار عدنان، لوكالة شفق نيوز، "لقد تم الاتفاق رسمياً مع المدرب الجديد، عبد الغني شهد، من خلال الاتصال معه بغية قيادة فريق زاخو للمرحلة المقبلة من دوري نجوم العراق".

‏وأضاف عدنان، أن "المدرب عبد الغني شهد، سيغادر النجف ويتجه صوب زاخو بوقت متأخر من مساء اليوم ليصل صباح يوم غد الثلاثاء لمدينة زاخو لإتمام العقد والتعاقد مع النادي رسمياً".

‏وبين، أن "في يوم غد، سيتم عقد أول وحدة تدريبية تحت إشراف المدرب عبد الغني شهد على ملعب زاخو وبتواجد اللاعبين والإدارة".

‏وأشار إلى أن "المدرب الجديد سيكون حاضراً في مباراة زاخو الأولى التي ستقام ضمن منافسات الجولة 31 أمام فريق الزوراء يوم الجمعة المقبل على ملعب زاخو".

وفي وقت سابق من اليوم، ودع القطري طلال البلوشي مدينة زاخو بالدموع، بعد أن قرر الاعتذار عن تكملة مشواره في تدريب الفريق الكروي.

واكتظ عشاقه من جمهور زاخو في باب منزله بزاخو لتوديعه بعد أن أمضى موسمين بنجاح كبير في قيادة الفريق وحقق إنجازاً غير مسبوق للنادي في الدوري العراقي.

وقد ذرف البلوشي، الدموع حينما ودعته امرأة مسنة من زاخو والتي كانت تخاطبه باللغة الكوردية وتعبر عن تأثيرها وحزنها لمغادرته زاخو، ودعته أن يزورهم ويتواصل معهم ولا ينقطع، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقدم مدرب فريق زاخو القطري طلال البلوشي، السبت الماضي، استقالته رسمياً من مهمته كمدرب للنادي، وجاءت الاستقالة بعد خسارة فريق زاخو أمام ضيفه فريق ديالى بهدف دون مقابل في مباراة جرت على ملعب زاخو ضمن الجولة 30 لدوري نجوم العراق.

وقد وافقت إدارة النادي على استقالته، متمنية له التوفيق بمهمته الجديدة مع الثناء على جهوده في خدمة النادي.

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة 30 المركز الثالث برصيد 53 نقطة.