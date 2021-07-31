رسميا.. عباس عطية يجدد تعاقده مع كرة الحدود لموسم جديد

شفق نيوز/ جدد مدرب فريق الحدود بكرة القدم الكابتن عباس عطية تعاقده مع ادارة النادي تحضيراً للموسم المقبل.

وقال المكتب الاعلامي لنادي الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ لقد جرى إبرام العقد في مقر نادي الحدود بتواجد رئيس واعضاء الهيئة الادارية ، حيث تم الحفاظ على الملاك التدريبي بأكمله بتواجد المدربين علي عبد الجبار ومسلم كريم وقاسم فرحان كمساعدين ونبراس سلمان مدرباً لحراس المرمى.

واشار البيان؛ الى ان عباس عطية الذي قاد كرة الحدود في الجولات الاخيرة من الدوري الكروي أعرب عن تفاؤله بقدرة الفريق على العودة السريعة الى مصاف دوري الكرة الممتاز.

وأكد عطية؛ على ضرورة طي صفحة الماضي، والتركيز في المستقبل بغية تحقيق النجاح المنشود من خلال تظافر جهود جميع الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن إدارة النادي ذللت العديد من الصعاب في الفترة السابقة، ووعدت بمضاعفة دعمها في المرحلة المقبلة ، حيث نثق كثيراً بمهنيتها ونهجها الإداري المرسوم مسبقاً وهو ما دفعنا لتجديد التعاقد معها، وفقا للبيان.