رسمياً.. طائرة العراق النسوية تشارك في بطولة غرب آسيا والمدرب يعلن تشكيلته

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الجمعة، مشاركة المنتخب النسوي في بطولة غرب آسيا الثانية للسيدات، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي لاوندي، إن "المنتخب سيشارك في البطولة التي ستقام بمشاركة منتخبات من المنطقة في الأردن والتي ستنطلق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وتستمر لغاية 11 من الشهر نفسه".

وأضاف أن "الاتحاد جدد الثقة بمدرب المنتخب العراقي للسيدات راندي متي، لقيادة الفريق في البطولة المقبلة"، مبيناً أن "المدرب أعلن عن قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة بعد متابعة مستواهن في بطولة الأندية العراقية".

وأشار لاوندي، إلى أن "المنتخب النسوي سيقيم معسكراً تدريبياً داخلياً الأسبوع المقبل بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان، استعداداً للبطولة المقبلة".

وتألفت قائمة منتخب نساء العراق للكرة الطائرة من، فانيست بريار، دانيلا نجم، ديما بكر، نورما منير، ديا ولي، دشني قاسم، هيلين عمر، هميشه هوشيار، أماندا أدور، فينيسيا أسحق، باخان عثمان، دورين روميل، كاجين جلال، مورين صبري، شايه رجالاك، بهره حامد، فيوليت يوخنا، ميراي سعد، وبريفا رزكار.

وكان فريق سنحاريب، توج يوم الجمعة الماضي بلقب الدوري العراقي للكرة الطائرة للسيدات بعد فوزه على فريق آكاد عنكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.