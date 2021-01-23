رسمياً.. شهد مدرباً لنفط الوسط خلفا لجمال علي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط الوسط، يوم السبت، عن تعاقدها مع المدرب عبد الغني شهد خلفا للمدرب المستقيل جمال علي.

وقال عضو ادارة نادي نفط الوسط فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة تعاقدت رسميا مع شهد نفط اليوم وانه سيبدأ بمهمته في تدريب الفريق بدءا من يوم غد الاحد استعدادا لمنافسات الدوري".

واوضح ان "الادارة اتفقت مع المدرب الجديد على كل جوانب اعداد الفريق وتهيئة للمرحلة المقبلة ، كما ستجهز له كل الظروف المناسبة لتحقيق نتائج طيبة خلال المنافسات".

وتابع ان "عبد الغني شهد اختار مساعديه الذين سيعملون معه ضمن الكادر الفني والذي تألف من حيدر نجم مدربا مساعدا ومدرب اللياقة حيدر ر عبد القادر ومدرب الخراس عبد الكريم ناعم".