رسمياً.. سيف سلمان في صفوف الديوانية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية، يوم السبت، تعاقدها مع لاعب المنتخب العراقي السابق سيف سلمان لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز .

وقال عضو إدارة النادي حيدر عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن الادارة تسعى لحسم الانتقالات الشتوية، سيما وانه لم يتبقى لغلق الانتقالات سوى مدة بسيطة .

وأضاف أن سيف سلمان سيكون إضافة جيدة للفريق كونه يعد من بين ابرز لاعبي خط الوسط محلياً، مشيراً إلى أن الديوانية سيظهر في المرحلة المقبلة بشكل مغاير وسيعزز مركزه في ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز .

ويحتل الديوانية المركز 13 برصيد 20 نقطة في ترتيب فرق الدوري الممتاز .