رسمياً.. "أسود الرافدين" يعلنون تشكيلة مواجهة النرويج الافتتاحية في المونديال

شفق نيوز- واشنطن

أعلن المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، التشكيلة الرسمية لـ"أسود الرافدين" لمواجهة النرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم.

‏وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، واللاعبون أكام هاشم، وزيد تحسين، وميرخاس دوسكي، وعلي حسين، وزيد إسماعيل، وأمير العماري، وإبراهيم بايش، وعلي جاسم، وعلي الحمادي، وأيمن حسين.

هذا، ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في كأس العالم، بمواجهة نظيره النرويجي عند الساعة 1:00 من فجر الأربعاء بتوقيت بغداد، على ملعب بوسطن، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية إيجابية.