رسمياً.. سعد حافظ مدرباً لكرة النجف

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة المؤقتة لنادي النجف تسمية المدرب سعد حافظ رسميا مدربا لفريق نادي النجف.

وقال رئيس الهيئة المؤقتة هاتف شمران لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة المؤقتة للنادي قررت تسمية سعد حافظ مدربًا لفريق كرة القدم الاول بعد ان كلف بشكل مؤقت"، مشيراً الى ان "التعاقد مع حافظ جاء للحفاظ على استقرارية الفريق وفي ضوء النتائج الحيدة التي حققها مع الفريق".

واضاف انه "التقى بالمدرب واللاعبين اليوم وأوعز بتوفير كافة مستلزمات الخاصة بالفريق لانجاح مهمة المدرب والفريق والاستمرار بتحقيق النتائج الطيبة".

وبين ان "المدرب سعد سيقود الفريق رسميا لما تبقى من الجولات المقبلة للموسم الحالي".

وكان فريق النجف فاز على زاخو في اللقاء الاخير ضمن الجولة 24 بنتيجة 3-1 .

ويحتل فريق نادي النجف الترتيب السادس بين فرق الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة .