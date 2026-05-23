رسميا.. سرمد عبد الاله يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

فاز سرمد عبد الإله، يوم السبت، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد حصوله على 44 صوتاً، ليتولى المنصب للسنوات الأربع المقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بعد فرز الأوراق تبيّن أن عددها بلغ 61 ورقة، ليكون العدد مكتملاً، إلا أن ورقتين أُبطلتا بسبب عدم وضع إشارة الصح في المكان المخصص.

وتقدّم لهذا المنصب ثلاثة مرشحين، بعد انسحاب المرشح الرابع كوفند عبد الخالق، ليبقى كل من سرمد عبد الإله، وحكيم شاكر، وعلي جبار في سباق المنافسة.

وانسحب كوفند عبد الخالق خلال عملية التصويت، بعد إبلاغه اللجنة المنظمة للانتخابات بقراره.

وأُجريت عملية التصويت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، عصر اليوم السبت، بحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وكان يونس محمود قد فاز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً للرئيس السابق عدنان درجال، فيما نال المرشح الثالث أياد بنيان صوتاً واحداً.