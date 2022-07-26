رسمياً.. سحب الأمانة العامة للاتحاد العربي من العراق وتسليمها لكويتي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العربي للكرة الطائرة برئاسة عبد الهادي الشبيب، اليوم الثلاثاء، سحب منصب الأمين العام للاتحاد من العراقي جميل العبادي وتسليمها الى الكويتي خلف بن فيحان بشكل رسمي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة تمت إعادة تسمية منصب الأمين العام للاتحاد بتكليف الكويتي خلف بن فيحان السهو أمينا عاماً للاتحاد خلال المرحلة القادمة"، مبيناً أن "تغيير الأمين العام العراقي جميل عزيز جاء بناءً على المصلحة العامة".

وكان الاتحاد العربي كشف بوقت سابق عن عزمه لتغيير الأمين العام للاتحاد العربي العراقي جميل العبادي ، وتغييره بكويتي، وذلك لان انتخاب العراقي جميل جاء انتخابه مخالفاً للنظام الأساسي للاتحاد العربي للعبة، بحسب الاتحاد.

كما كشف مصدر في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، في 30 حزيران 2022، بأن الاتحاد العربي للعبة يعتزم تغيير الأمين العام للاتحاد العربي العراقي جميل العبادي، وإبداله بآخر كويتي.

وبينت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز موقعة من الأمين العام المكلف للاتحاد عبد العزيز العنزي وموجهة الى رئيس الاتحاد عبد الهادي ناصر الشبيب يطلب فيها تغيير تعيين العبادي وتسمية بديل له من دولة مقر الاتحاد (الكويت)، حسب النظام الأساسي الموحد.

يذكر ان انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة التي جرت في مملكة البحرين 21 من شهر ايار 2022، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية العربي اعلنت عن فوز الكويتي عبد الهادي الشبيب بمنصب رئيس الاتحاد العربي ، ورئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل العبادي بمنصب الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة.