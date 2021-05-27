رسميا.. زيدان يغادر ريال مدريد

شفق نيوز / أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، عن رحيل مدربه زين الدين زيدان، عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

وذكر النادي في موقعه الرسمي على الإنترنت، أن "علاقة زيدان بناديه المفضل انتهت بعد أن قرر المغادرة"، موضحا أن النادي "يحترم هذا القرار ويتمنى له الأفضل في مسيرته".

ويأتي ذلك بعدما خرج ريال مدريد دون ألقاب هذا الموسم، رغم احتلال الفريق لوصافة الدوري الإسباني ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتطرقت وسائل إعلام إسبانية، إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين زيدان وإدارة ريال مدريد الممثلة بفلورنتينو بيريز، بينما هناك من تحدث عن رغبة "زيدان" في خوض تحديات جديدة.