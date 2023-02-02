رسمياً.. ريوان أمين وبيار أبو بكر في صفوف نادي دهوك

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي دهوك لكرة القدم، رسمياً، يوم الخميس، مع لاعب المنتخب العراقي ريوان أمين، وبيار أبو بكر، لتمثيل النادي لما تبقى من الدوري الممتاز.

وقال عضو اللجنة الإعلامية، هافال البريكفاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تعاقدت رسميا مع اللاعب ريوان، إضافة إلى تعاقدها مع بيار أبو بكر، قادماً من نادي النفط عصر اليوم".

وأضاف البريكفاني، أن "اللاعبين سيمثلان النادي من الآن في ضوء الانتقالات الشتوية"، مشيراً إلى أن "الإدارة عقدت عصر اليوم، مؤتمرا صحفياً لتقديم اللاعبين رسمياً للإعلام، وسيباشران مع الفريق بتدريباته بدءاً من اليوم".

وكان نادي دهوك لكرة القدم، قد فاز في مباراته الأخيرة، ضمن الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز بهدفين لهدف.