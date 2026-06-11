رسمياً.. ريال مدريد يعلن عودة جوزيه مورينيو لولاية ثانية

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً للمدرب السابق ألفارو أربيلوا.

وقال النادي في بيان: "اجتمع مجلس إدارة ريال مدريد، اليوم الخميس 11 حزيران/ يونيو، برئاسة فلورنتينو بيريز، ووافق على تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الأول لمدة 3 مواسم، حتى 30 حزيران/ يونيو 2029".

وأضاف البيان أن مورينيو سينضم رسمياً إلى ريال مدريد يوم 13 تموز/ يوليو المقبل، وهو موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب البرتغالي مهامه الفنية مع الفريق فور انطلاق التحضيرات، استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

وسبق لمورينيو أن تولى قيادة ريال مدريد خلال الفترة من 2010 حتى 2013، في واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل في تاريخ النادي الحديث.

وصل مورينيو إلى الفريق بعد تتويجه التاريخي مع إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا عام 2010، وسط آمال كبيرة في إنهاء هيمنة برشلونة محلياً وأوروبياً، وبناء فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات.

خلال 3 سنوات مع ريال مدريد، نجح مورينيو في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، حيث حقق لقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برقم قياسي تاريخي بلغ 100 نقطة، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا عام 2011، وكأس السوبر الإسباني عام 2012.

وعلى الصعيد الأوروبي، وصل الفريق تحت قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية، لكنه لم ينجح في التتويج بالبطولة، رغم تقديم مستويات قوية أمام كبار القارة.

كما تميزت فترة مورينيو بصدامات قوية مع برشلونة وبيب جوارديولا، وبلغ التنافس بين الفريقين ذروته خلال مباريات الكلاسيكو، سواء على مستوى الدوري أو الكؤوس الأوروبية.