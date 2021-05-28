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رسمياً.. ريال مدريد يضم مدافع بايرن ميونخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-28T16:58:13+0000
رسمياً.. ريال مدريد يضم مدافع بايرن ميونخ

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، ضم مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا إلى صفوفه بعقد لمدة خمس سنوات.

وجاء الإعلان عن ضم اللاعب النمساوي البالغ 28 عاماً والذي فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني، غداة استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق الملكي.

يذكر أن ألابا أمضى نحو 11 عامًا مع بايرن ميونخ، ليتوج معه بلقب البوندسليغا 10 مرات كأكثر اللاعبين فوزًا به على مدار التاريخ، بالتساوي مع الألماني توماس مولر.

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