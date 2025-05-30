رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد ألكسندر أرنولد

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، رسمياً عن تعاقده مع النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء هذا التعاقد التاريخي بعد أن رفض أرنولد تجديد عقده مع "الريدز"، الذي ينتهي مع نهاية موسم 2024/2025، ليقرر خوض تحد جديد بقميص الميرينغي، بعد مسيرة كاملة قضاها في قلعة أنفيلد منذ نعومة أظافره.

أرنولد، الذي صعد من أكاديمية ليفربول إلى الفريق الأول عام 2016، أصبح أحد أبرز المدافعين في العالم بفضل تمريراته الدقيقة ورؤيته الهجومية الحادة، وسيشكل إضافة كبيرة لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي في سانتياغو بيرنابيو.

ورغم أن بيان النادي الملكي لم يكشف عن بنود التعاقد، إلا أن مصادر صحفية في إسبانيا أفادت بأن النجم الإنجليزي سيوقع عقداً يمتد لخمس سنوات، ضمن مشروع طويل الأمد لبناء جيل جديد من النجوم في القلعة البيضاء.