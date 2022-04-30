رسميا..ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني برباعية أمام إسبانيول

شفق نيوز/ توج ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني، هذا الموسم، بعد الفوز الكبير على ضيفه إسبانيول، بأربعة أهداف لاشئ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الأسبوع 34.

وافتتح رودريجو جوس التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 33، بعد عدة تمريرات بينه ومارسيلو ليصوب كر قوية في الزاوية اليسرى لمرمى إسبانيول.

بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 43، حيث صوب رودريجو كرة قوية من داخل منطق الجزاء غالطت حارس إسبانيول وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 55 انفرد ماركو أسينسيو بمرمى إسبانيول وصوب كرة سهل في مرمى إسبانيول لتسكن الشباك.

وسجل البديل كريم بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 80 من تصويبة قوية من على حدود مرمى إسبانيول.

اللقب 35 في تاريخ ريال مدريد

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه.

كما حقق الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنجاز غير مسبوق لأي مدرب في العالم، حيث يعد أول مدير فني في العالم يتوج بالدوريات الخمسة الكبرى.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل نهاي المسابقة بـ4 جولات كاملة؛ إذ أنه رفع فارق النقاط مع إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 17.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 81، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 39 في المركز الثالث عشر.