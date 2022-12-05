رسمياً.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي بعقد أسطوري

شفق نيوز/ توصّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاتفاق مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير: كانون الثاني بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية.

وذكرت ماركا، أن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر تمت، موضحة أن إدارة النصر كثفت مفاوضاتها خلال الفترة الحالية مع ممثلي كريستيانو رونالدو من أجل التعاقد معه وذلك بعدما أصبح لاعباً حراً بعد إعلان مانشستر يونايتد فسخ عقده بالتراضي قبل عدة أيام.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا"، الموثوقة، فإن رونالدو سيكون لاعباً نصراوياً اعتباراً من 1 يناير: كانون الثاني، حيث سيرتبط بعقدٍ يمتد مع النادي السعودي لمدة موسمين ونصف مقابل الحصول على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النصر كان أكثر الأندية اهتماماً بضم كريستيانو رونالدو منذ أن أنهى علاقته التعاقدية مع مانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر 2022.

وأضافت الصحيفة أن العقد بالإضافة للرمز المميز الكبير (أقل من 100 مليون يورو) سيحاط بالحوافز الاقتصادية عبر الإعلانات مما سيضع البرتغالي كأعلى أجراً في العالم.

وأفادت الصحيفة بأن كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي ونيمار في العائد المادي، حيث يتقاضى ثنائي باريس سان جيرمان ما بين 70-75 مليون يورو سنوياً بينما سيتقاضى "الدون" 200 مليون يورو سنوياً مع النصر السعودي.