رسمياً.. رونالدو يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد

شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد.

واشتهر النجم البرتغالي بارتداء رقم رقم (7) وهو "القميص الأسطوري" خلال فترته الأولى مع يونايتد، وقال النادي في بيان رسمي: "يمكننا الآن أن نؤكد أن رونالدو سيضعه على ظهره مرة أخرى".

في المواسم الستة الأولى له في مانشستر بين عامي 2003 و2009، لعب رونالدو 292 مباراة وسجل 118 هدفًا، وفاز بتسعة ألقاب بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبا في دوري أبطال أوروبا.

الرقم 7 هو رقم مميز في تاريخ يونايتد، حيث سبق أن ارتداه أيقونات النادي مثل جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام. الآن، ويعود إلى الرجل الذي خلف بيكهام فيها، رونالدو.

وورث رونالدو الرقم من إدينسون كافاني، والذي سيتحول إلى رقم 21، وهو نفس الرقم الذي يرتديه مع منتخب أوروغواي.

أول مباراة ليونايتد بعد فترة التوقف الدولية ، والتي يمكن أن يعود فيها رونالدو إلى أولد ترافورد ، ستكون على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر.