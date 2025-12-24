النحاس يعلن تشكيلة الزوراء وجيسوس يزج برونالدو في مواجهة النصر

شفق نيوز- جدة

أعلن مدرب فريق الزوراء العراقي، عماد النحاس، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة النصر السعودي، المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2.

وتألفت تشكيلة الزوراء من جلال حسن في حراسة المرمى، وأمامـه أكام هاشم، كاظم رعد، عبد الله نصيب، سجاد مهدي، حسين فلاح، كرار نبيل، نزار الرشدان، حسن عبد الكريم، إبراهيم توميو، ومهدي الحميدان.

في المقابل، أعلن مدرب النصر السعودي، خورخي جيسوس، أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو سيقود فريقه في مواجهة الزوراء، حيث أُدرج رسمياً ضمن تشكيلة النصر بعد أن كانت تحوم شكوك حول مشاركته في لقاء اليوم.

ويواجه الزوراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، مضيفه النصر السعودي على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.

وكان فريق النصر السعودي قد ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي، إضافة إلى صدارة المجموعة الرابعة منذ الجولة الماضية، لتصبح مواجهة اليوم أمام الزوراء تحصيل حاصل من حيث أهمية النتيجة، إلا أن النصر يسعى إلى تحقيق الفوز للحفاظ على سجله خالياً من أي خسارة.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته السابقة، فيما يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين.