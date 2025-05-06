رسمياً.. أرنولد يقود منتخب العراق وهذه تفاصيل العقد

شفق نيوز/ صوت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، رسمياً على تعيين المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مديراً فنياً للمنتخب الوطني العراقي، خلفاً للإسباني خيسوس كاساس.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "أرنولد سيوقع عقداً يمتد حتى نهائيات كأس آسيا 2027، لكن بشرط رئيسي يتمثل في تأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم 2026"، موضحاً أن "العقد سيلغى تلقائياً في حال الإخفاق في بلوغ المونديال، دون وجود أي شرط جزائي، حيث سيكون العقد على شكل رواتب شهرية فقط".

وأضاف الزاملي، أن "المدرب الأسترالي سيصل إلى بغداد خلال الفترة المقبلة برفقة طاقمه الفني المساعد لتسلم مهمته رسمياً"، مشيرًا إلى أنه "سيحضر جولة أو اثنتين من دوري نجوم العراق لتقييم مستويات اللاعبين ومتابعتهم عن قرب".

وأشار إلى أن "قيمة عقد أرنولد تبلغ 20 ألف دولار شهرياً، فيما تتراوح رواتب مساعديه بين 5 إلى 8 آلاف دولار"، مؤكداً أن "الطاقم الفني المساعد سيكون بالكامل من الجنسية الأسترالية، دون إشراك أي مدرب محلي ضمن الجهاز الفني الجديد".

وأوضح الزاملي، أن "رئيس الاتحاد عدنان درجال سيتولى مهمة الإشراف المباشر على المنتخب خلال مباراتي كوريا الجنوبية والأردن المقبلتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026".

واختتم الزاملي، بالإشارة إلى أن "الدوري العراقي سيتوقف في 16 أيار الجاري، تمهيداً لدخول المنتخب في معسكر تدريبي بمدينة البصرة استعداداً للمباراة المرتقبة أمام كوريا الجنوبية".

وكانت وكالة شفق نيوز، قد نشرت خبراً، يوم السبت الماضي، يفيد بتسميته المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، لقيادة المنتخب الأول، خلفاً للمدرب الإسباني المقال خيسوس كاساس.